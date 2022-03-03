Паралимпийский комитет отказал спортсменам из Беларуси и России в участии в зимних играх в Пекине

Паралимпийский комитет отказал в заявках на участие в зимних играх 2022 в Пекине спортсменам из России и Беларуси. Это указано на сайте МПК.

Беларуские и российские спортсмены-паралимпийцы не будут допущены к играм, которые начнутся 4 марта.

По словам президента МПК Эндрю Парсонса, за последние 12 часов с комитетом связалось «огромное количество участников» после решения о допуске к участию беларуских и российских команд под нейтральными флагами.

«Несколько Национальных паралимпийских комитетов, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях», — рассказал Парсонс.

По его словам, «обеспечение безопасности и защиты спортсменов имеет для нас первостепенное значение», а «ситуация в олимпийских деревнях обостряется».

«Имея это в виду, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от ПКР и НПК Беларуси», — объяснил президент МПК.

«Я надеюсь и молюсь о том, чтобы мы могли вернуться к ситуации, когда разговоры и внимание будут полностью сосредоточены на силе спорта, чтобы изменить жизнь людей с ограниченными возможностями и лучшее в человечестве», — добавил он.