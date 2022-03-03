Всемирный банк прекратил программы в Беларуси и России

Всемирный банк решил прекратить все свои программы в Беларуси и России. Об этом говорится в заявлении от 2 марта.

«Группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года. Также с середины 2020 года не было одобрено новых кредитов Беларуси. После российского вторжения в Украину и военных действий против народа Украины Группа Всемирного банка немедленно прекратила все свои программы в России и Беларуси», — написано в заявлении.

Среди программ, которые Всемирный банк реализовал в Беларуси, — проекты по модернизации системы образования, системы управления государственными финансами, повышение эффективности и качества коммунальных услуг, помощь в борьбе с COVID-19.

1 марта Европейский банк реконструкции и развития решил бессрочно приостановить доступ Беларуси и России к его финансам.