Мининформ заблокировал сайты украинских изданий «РБК Украина» и inforesist за размещение «экстремистских материалов»

Мининформ заблокировал сайты украинских изданий «РБК Украина» и inforesist.org, сообщает ведомство.

Причиной блокировки называются «многочисленные факты размещения экстремистских материалов», что нарушает статью 38 закона о СМИ.

Какие именно «экстремистские материалы» размещены в этих изданиях, не уточняется.

1 марта министерство информации заблокировало сайты украинских изданий «Гордон» и «Обозреватель» по той же причине.

На следующий день Мининформ вынес предупреждение учредителю радиостанции «Рокс-М» за нарушение статей 14 и 29 Закона «О СМИ». По утверждению ведомства, в эфире радио были «многочисленные факты распространения материалов, не относящихся к составляющим специализации, которая отражена в регистрационных документах радиопрограммы».