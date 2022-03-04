ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Беларусью и Россией, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Евросоюз прекращает сотрудничество в рамках девяти программ трансграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства (ENI CBC), а также по программе «Interreg Регион Балтийского моря».

На сайте отмечает, что решение вступает в силу немедленно. «Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет 178 миллионов евро, а общее финансирование ЕС для двух программ с Беларусью составляет 257 миллионов евро», — уточняет в пресс-релизе.