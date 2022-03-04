Intel и AMD прекращают поставки всей продукции в Беларусь и Россию

Производители компьютерных процессоров Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Беларусь и Россию.

«Intel осуждает вторжение России в Украину, и мы приостанавливаем все поставки клиентам в России и Беларуси. Наши мысли со всеми, кого затронула эта война», — написали в компании.

Также Intel рассказал, что через пожертвования своих сотрудников собрал 1,2 миллиона долларов помощи.

В компании AMD объявили, что прекращают поставки «в связи с санкциями, наложенными на Россию Соединенными Штатами и другими странами». Уточняется, что ограничения относятся ко всем продуктам AMD.