Electronic Arts прекращает продажу видеоигр в Беларуси и России из‑за войны в Украине

Electronic Arts прекращает продажу видеоигр в Беларуси и России до тех пор, пока война в Украине не прекратится, сказано в заявлении компании.

«Мы приняли решение прекратить продажу наших игр и контента, включая наборы виртуальной валюты, в России и Беларуси, пока этот конфликт продолжается. В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки в нашем российском магазине в Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. Мы также работаем с нашими партнерами по платформе, чтобы удалить наши игры из их магазинов и остановить продажу нового внутриигрового контента в регионе», — пишет EA.

Компания заявила о солидарности с народом Украины и добавила, что приоритетом для нее является безопасность тех, кто находится в регионе военного конфликта, в том числе сотрудников компании и ее партнеров.

Ранее подразделение EA Sports объявило о намерении удалить беларуские и российские команды из хоккейного симулятора NHL 22. Это решение объяснялось тем, что Международная федерация хоккея отстранила национальные сборные и клубы из двух стран от участия в соревнованиях под эгидой IIHF из-за войны в Украине.