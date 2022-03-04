Александр Лукашенко подписал «решение республиканского референдума» на церемонии во Дворце Независимости. Новая Конституция вступил в силу 15 марта.

По утверждению ЦИК, за изменения в конституции Беларуси высказались 65,16% избирателей (4 440 830 человек) либо 82,86% от проголосовавших на референдуме.

Против проголосовали 10,07% избирателей (686 165 человек). Явка, по информации ЦИК, составила 78,63%.

Проект новой Конституции власти опубликовали в конце декабря. Основными изменениями стали отказ от нейтралитета, появление главы про Всебелорусское народное собрание и освобождение президента от ответственности за любые действия, совершенные на этом посту.

В день голосования стали появляться видео с очередями на участках и людьми, скандирующими «Нет войне!». Телеграм-канал «Списки Задержанных» опубликовал имена 525 человек, задержанных на акциях.