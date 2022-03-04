Против троих жителей Светлогорска возбудили дело о терроризме за поджог сигнальной установки на железной дороге

Оперативники 8-го управления ГУБОПИК вместе с сотрудниками уголовного розыска и КГБ задержали троих жителей Светлогорска, которых подозревают в поджоге сигнальной установки на железной дороге, сообщает пресс-служба МВД. Против светлогорчан возбудили дело о терроризме (статья 289 УК).

Как утверждает ведомство, трое задержанных «поддались призывам деструктивных телеграм-каналов участвовать в "рельсовой войне"».

«Установлено, что в конце февраля после обращения в чат-бот экстремистского формирования с одним из них связался руководитель BYPOL и предложил за денежное вознаграждение провести активные действия — вывести из строя железнодорожную инфраструктуру», — пишет пресс-служба.

По версии ведомства, повредить оборудование на участке железной дороги задержанные решили вечером 28 февраля.

«Один ждал в машине поодаль, двое выполняли задание: облили горючей жидкостью релейный шкаф сигнальной установки и подожгли. Оборудование выгорело полностью, что привело к возникновению опасности для движения поездов», — утверждает МВД.

К сообщению МВД прилагается видеозапись с одним из задержанных. Он рассказывает, чточерез брата связался с представителем BYPOL Александром Азаровым. После этого в видео следует монтажная склейка, и задержанный продолжает рассказ: «Они со мной связались и сказали, что нужно совершить... поджечь железную дорогу, ящик на железной дороге».

На видео МВД лицо задержанного зацензурено, однако скриншот с ним за несколько часов до сообщения ведомства опубликовал провластный телеграм-канал «Желтые сливы». На нем светлогорчанин выглядел сильно избитым.

Во время обысков у светлогорчан обнаружили горючие жидкости, балаклавы, маскировочные халаты, холодное оружие и инструменты для взлома, добавляет ведомство.

2 марта МВД рассказало об участившихся случаях блокировок железных дорог в разных регионах страны и задержании нескольких ответственных за них местных жителей — их действия ведомство расценивает как акт терроризма.

По версии МВД, призывы к блокированию дорог распространяли оппозиционные политики (Светлана Тихановская и Павел Латушко), организации и объединения (BYPOL, «Буслы ляцяць») в знак протеста против войны в Украине. При этом, по мнению ведомства, своими действиями «они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране».

1 марта объединение беларуских экс-силовиков BYPOL писало о проведении «акций прямого действия» для повреждении участков железной дороги в знак протеста против войны в Украине и возможного участия Беларуси.

«Уничтожены путем поджога два шкафа управления СЦБ (устройство сигнализации, централизации и блокировки) на участках обслуживания Барановичского и Гомельского отделений БелЖД, чем была нарушена работа светофоров и стрелочных переводов и заблокировано движение на данных участках железной дороги. Также на участке обслуживания Могилевского отделения БелЖД проведено закорачивание рельсовых цепей», — указывалось в посте объединения.