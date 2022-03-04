Журналистку «Новага часу» Диану Середюк и ее мужа арестовали на 15 суток за неповиновение милиции

Суд Центрального района Минска арестовал журналистку «Новага часу» Диану Середюк и ее мужа Евгения Батуро, задержанных 3 марта, на 15 суток за неповиновение милиции (статья 24.3 КоАП), сообщает «Новы час».

Как уточняет издание, супругов задержали на выходе из минского Кафедрального собора Святого духа, где проходила молитва беларуских матерей о прекращении вторжения России в Украину.

15 суток Батуро дали за то, что он, по утверждению милиционера, упирался ногами, хватал сотрудника за одежду и не хотел выходить из машины. В этом же обвинили и Середюк.

В суде Батуро просил просмотреть записи регистраторов, однако свидетель-милиционер с измененным именем (Александр Александрович Александрович), утверждал, что регистраторов у милиции не было, а ближайшие камеры не работали по техническим причинам.