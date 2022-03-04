Прокуратура возбудила уголовное дело о «призывах к действиям против нацбезопасности» в отношении Светланы Тихановской

Генпрокуратура возбудила уголовное дело о «призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности» (часть 3 статьи 361 УК) против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщает ведомство.

По версии прокуратуры, Тихановская вместе с «иными неустановленными лицами» опубликовала видеоролик с «публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности».

2 марта МВД рассказало о задержаниях блокировщиков железных дорог и квалифицировало их действия как терроризм. Ведомство считает, что призывы к блокированию дорог распространяли как оппозиционные политики (Светлана Тихановская и Павел Латушко), так и организации и объединения (BYPOL, «Буслы ляцяць») в знак протеста против войны в Украине. При этом, по мнению МВД, своими действиями «они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране».

В апреле 2021 года Светлану Тихановскую внесли в список причастных к террористической деятельности. По делу о создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК) проходят члены Координационного совета, в который входит также Тихановская. В октябре стало известно, что против нее и политика Павла Латушко возбудили уголовное дело о «самовольном присвоении власти».