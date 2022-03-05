Литовские пограничники отметили рост желающих уехать из Беларуси через Мядининкай на 30%

Уже несколько дней через контрольно-пропускной пункт Мядининкай проходит на 30% больше людей из Беларуси, чем в среднем, пишет Delfi со ссылкой на LNK.

«Что касается погранперехода Медининкай, то за день было около 200 человек. В последние дни наблюдается увеличение примерно на 30 процентов», — рассказал начальник отдела пограничного контроля Вильнюсской пограничной службы Гедрюс Маткявичюс.

По утверждению издания, большинство уезжающих из Беларуси — мужчины, которые опасаются, что их призовут в армию и отправят воевать против Украины.

1 марта Александр Лукашенко на собрании Совета безопасности сказал, что Беларусь не будет принимать участия в военных действиях в Украине. При этом 27 февраля он подтвердил, что с территории Беларуси запускались ракеты против Украины, а раненым российским военным в стране оказывается медицинская помощь.