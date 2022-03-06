Мининформ заблокировал сайты с пиратскими фильмами и несколько украинских СМИ
Мининформ заблокировал сайты с пиратскими фильмами и несколько украинских СМИ
6 марта 2022, 18:17
 
 
 
 
 

В Беларуси заблокировали сайты с пиратскими фильмами и несколько украинских СМИ. При попытке открыть их появляется сообщение, что доступ к ресурсам ограничен согласно решению Мининформа на основании закона «О СМИ».

Под блокировку попали сайты с пиратскими фильмами и сериалами: rezka.ag, baskino.me и kinogo.zone. Также перестали открываться сайты нескольких украинских СМИ: nv.ua и focus.ua.

Сообщение при попытке открыть заблокированные сайты. Скриншот: «Медиазона»

В начале марта Мининформ заблокировал сайты украинских изданий «РБК Украина», inforesist.org, «Гордон» и «Обозреватель». Причина — «многочисленные факты размещения экстремистских материалов», что нарушает статью 38 закона о СМИ.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей