МВД: задержан витебчанин, который готовил теракты на железной дороге

Сотрудники Витебского облуправления ГУБОПиК вместе с ОМОН задержали 49-летнего «специалиста в сфере электросвязи», которому вменяют подготовку терактов на железной дороге, сообщает ведомство.

По утверждению МВД, в феврале-марте мужчина готовился к совершению «общественно-опасных действий, направленных на дезорганизацию работы железнодорожного транспорта». Он, как заявляется, планировал вывести из строя системы безопасности жд.

Задержанный работал в организации, которая входит в структуру БелЖД, поэтому имел доступ к оборудованию.

В отношении витебчанина возбудили уголовное дело о приготовлении к акту терроризма.