Компания, частью которой является «Лидское пиво», уходит из Беларуси и прекращает экспорт в Россию

Финская компания Olvi, частью которой является «Лидское пиво», уходит из Беларуси и прекращает экспорт в Россию, сообщается в пресс-релизе.

Кроме того компания приостанавливает инвестиции в Беларусь и начинает уход из беларуского рынка.

В компании «Лидское пиво» в Беларуси работает 840 человек. Экспорт в Россию составлял около четверти чистой выручки. На долю Беларуси в прошлом году приходилось 33% продаж.

Компания «Лидское пиво» стала частью международной группы Olvi в декабре 2008 года. На 2018 год финский концерн владел 95,87% акций компании.