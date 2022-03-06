Против жителя Осиповичей возбудили дело об участии в экстремистском формировании

Против 43-летнего индивидуального предпринимателя из Осиповичей возбудили дело об участии в экстремистском формировании (статья 361-1 УК), сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, осиповчанин в начале 2022 года авторизировался в «мобилизационном чат-боте для совершения противоправных действий». Тем самым он «вошел в состав экстремистского формирования Bypol». Кроме того, с августа 2020 года задержанный руководил одним из дворовых чатов.

1 марта предприниматель «получил указания» по блокировке железнодорожных путей и по изготовлению коктейлей Молотова. На следующий день его задержали.

«По месту жительства данного гражданина были обнаружены горюче-смазочные материалы, пригодные для использования в качестве коктейлей Молотова», — рассказал начальник могилевского областного управления ГУБОПиК Михаил Сухачев.