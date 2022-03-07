11‑летний украинец самостоятельно пересек границу Словакии; его родителям пришлось остаться в Украине

11-летний украинец самостоятельно пересек границу со Словакией, его родителям пришлось остаться в Украине, сообщает Министерство внутренних дел Словакии.

Подросток из Запорожья пересек границу с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, записанным на руке.

«Волонтеры охотно о нем позаботились, забрали в тепло и предоставили еду и напитки, которые упаковали для следующего путешествия. Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решительностью достойным настоящего героя», — пишет ведомство.

Благодаря номеру, записанному на руке и бумажке, вложенной в паспорт, он смог связаться с близкими, которые пришли за ним позже, уточняют в МВД Словакии.