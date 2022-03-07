Беларуская IT‑компания Andersen решила закрыть офисы в России и выделить 1,5 млн долларов на «помощь коллегам из Украины»

Основанная в Беларуси IT-компания Andersen объявила о разрыве партнерских отношений с клиентами из России и закрытии российских офисов. Соответствующее заявление компания разместила на своей странице в фейсбуке.

Кроме этого, компания решила выделить 1,5 млн долларов на «помощь нашим коллегам из Украины».

«Нет войне!», — написала компания в фейсбуке.

Компания Andersen основана в 2007 году в Минске и занимается разработкой ПО. С 2021 года главный офис компании находится в Киеве. У Andersen были офисы в других городах Украины, в Беларуси и России.