Amazon прекратил регистрацию новых пользователей из Беларуси и России в облачных сервисах Amazon Web Services, сообщает блог компании.

«У AWS нет дата-центров, инфраструктуры или офисов в России, и мы придерживаемся давней политики не вести дела с российским правительством. Мы также прекратили регистрацию новых пользователей AWS в России и Беларуси», — говорится в заявлении.

AWS —это облачная платформа, предоставляющая более 200 дата-центров по всей планете. Среди продуктов вычислительные сервисы, хранилища, базы данных, инструменты аналитики, сетевые технологии, мобильные сервисы, инструменты для разработчиков, инструменты управления, технологии Интернета вещей, средства обеспечения безопасности и корпоративные приложения.