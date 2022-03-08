Суд в Молодечно признал «экстремистскими материалами» 15 статей «Рэгіянальнай газеты»

24 февраля суд Молодечненского района признал «экстремистскими материалами» 15 статей, опубликованных в печатных выпусках «Рэгіянальнай газеты» в 2020 году.

20 января суд Молодечненского района признал «экстремистскими материалами» сайт и телеграм-канал «Рэгіянальнай газеты».

22 июля 2021 года газета сообщила о том, что больше не будет выходить в печатном виде.

Ранее «экстремистскими материалами» признали статью под заголовком «С. Тихановская:"Я верю в переговоры»», опубликованную в печатном выпуске газеты Intex-press. Суд Барановичского района и Барановичей вынес соответствующее решение 29 апреля 2021 года.