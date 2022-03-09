Лукашенко помиловал несколько женщин, осужденных за акции протеста

Александр Лукашенко указом помиловал несколько женщин, осужденных за участие в акциях протеста, сообщает госагентство «Белта».

Осужденных освободили из колонии в Гомеле, где они отбывали наказание. Исходя из видео «Белта», всего помилованных четверо. Освободили ли их от уголовной ответственности, либо сменили вид наказания — не уточняется.

Как пишет правозащитный центр «Вясна», двое из помилованных Лукашенко — это 20-летняя жительница Лиды Анастасия Ярошевич, осужденная за насилие по отношению к сотруднику милиции (статья 364 УК) и брестчанка Наталья Турова, осужденная на год и один месяц колонии по делу об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и порче документов (статья 377 УК).

Третья помилованная — Людмила Кузнецова, осужденная на год лишения свободы по статье об оскорблении Лукашенко (ст. 368 Уголовного кодекса). Четвертую женщину зовут Алла, ее фамилия не уточняется.