Суд в Минске признал Deutsche Welle «экстремистским» изданием

Суд Центрального района Минска признал информационную продукцию телеграм-канала «DW Беларусь», одноименного чата, а также «всей медиа-информационной сети “Deutsche Welle”», включая логотип в виде двух букв «DW» «экстремистскими материалами», сообщает телеграм-канал «ГУБОП».

В Республиканский список экстремистских материалов издание пока не внесено.

В октябре 2021 года Мининформ заблокировал сайт издания за «распространение гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими».