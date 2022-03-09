МИД сообщил о броске взрывных устройств в посольство Беларуси в Италии; итальянские СМИ пишут, что речь о больших петардах

️Рано утром 9 марта неизвестные в масках бросили неустановленные взрывные устройства на территорию посольства Беларуси в Италии, пишет «Белта» со ссылкой на МИД. Итальянское информагентство ANSA пишет, что речь о больших петардах.

По информации ведомства, в 4:03-4:05 утра неизвестные подошли к зданию посольства, держа в руках неустановленные взрывные устройства, затем подожгли их и перебросили на территорию посольства, после чего скрылись.

По утверждению МИД, взрыв одного из устройств произошел возле газовой трубы, «что представляет непосредственную опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников». Второе устройство не сдетонировало. Сотрудники посольства не пострадали.

«В результате взрыва нанесён существенный ущерб зданию Посольства. В том числе выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, которую взрывной волной перебросило через 1,5 метровое внутреннее ограждение и отбросило на 5-7 метров в сторону, металлический шкаф для хранения вещей для лиц, прибывающих на консульский прием, отдельные бетонные плиты и т.д.», — пишет «Белта».

Как утверждает издание, прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов Италии предварительно квалифицировали случившееся как теракт.

По сведениям информационного агентства ANSA, брошенные предметы — это большие петарды, а действия неизвестных могут быть связаны с протестами против войны в Украине. Информации о предварительной квалификации событий как теракта агентство не приводит.