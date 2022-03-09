В Гомельской области возбудили уголовное дело против подростка, фотографировавшего военную технику

Против подростка, снимавшего передвижение военной техники в Беларуси, возбудили уголовное дело о «содействии экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4 УК), сообщает «Гомельская правда».

«В конце февраля — начале марта один лицеист поддался влиянию телеграм-канала, который в нашей стране признан экстремистским. Там призывали фотографировать военную технику, ее передвижение и присылать снимки. Это подросток и сделал, воспользовавшись мессенджером Telegram», — описывает вменяемые подростку действия издание.

По словам старшей помощницы прокурора Гомельской области Ольги Шевченко, это первое уголовное дело по этой статье в отношении несовершеннолетнего.

Также, по информации издания, на родителей еще троих подростков в Гомельской области составили административные протоколы за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей» (часть 2 статьи 10.3 КоАП) из-за того, что их дети узнали о расположении военной техники и решили «в 03:00 утра на неё посмотреть, якобы просто ради любопытства».

«Поскольку подросткам не исполнилось 16 лет, то с 23.00 до 06.00 они должны находиться на улице в сопровождении взрослых», — поясняет «Гомельская правда».