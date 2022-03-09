Raiffeisen Bank подтвердил задержание главы «Приорбанка» Сергея Костюченко

Председатель правления беларуского «Приорбанка» Сергей Костюченко задержан, рассказали агентству «Интерфакс» в Raiffeisen Bank International без уточнения подробностей «в связи с продолжающимся разбирательством».

Сейчас обязанности гендиректора «Приорбанка» исполняет зампред правления кредитной организации Вадим Матюшкин.

6 марта о задержании банкира сообщило издание «Наша Нiва», со ссылкой на источники.

По их информации издания, в начале неделе Костюченко сказали прибыть в КГБ, откуда его уже не выпустили. «Формальным основанием» для ареста, утверждал источник «Нашай Нiвы», стали некие проблемы с налогами в IT-компании, в которой Костюченко является совладельцем.

«Но в банкирских кругах обращают внимание на политический характер дела. Предполагаемой настоящей причиной задержания считается слишком самостоятельная позиция Костюченко в текущих экономических обстоятельствах и нежелание жертвовать ресурсами банка по указке кабинетных командиров», — писало издание.

Костюченко занимает должность председателя правления «Приорбанка» с 1990 года.