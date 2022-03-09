Мингорсуд ликвидировал объединение «Радислава», которое помогает женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию

9 марта Минский городской суд ликвидировал объединение «Радислава», которое занимается помощью женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Об этом «Медиазоне» рассказали члены организации.

Бывшей руководительнице объединения «Радислава» Ольге Горбуновой предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: о массовых беспорядках (части 1, 2 и 3 статьи 293 УК) и о грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК).

Как объясняла пресс-служба МВД, Горбуновой вменяют руководство женскими маршами протеста.

«Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик», — объясняет основания для задержания пресс-служба МВД.

В 2002 году женщины, пострадавшие от насилия, создали в Минске ОО «Радислава». Организация помогает женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. При «Радиславе» действует убежище для жертв домашнего насилия.