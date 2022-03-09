ЕС вводит новые санкции: отключит от SWIFT три беларуских банка и запретит операции с Нацбанком

ЕС объявил о введении новых санкций в отношении Беларуси, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В частности, от системы SWIFT отключат «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк Развития», а также их дочерние компании. Также Евросоюз запрещает операции с Нацбанком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами, а также с предоставлением госфинансирования для торговли с Беларусью и инвестиций в страну.

Кроме того, ЕС запрещает предоставление банкнот евро в Беларусь. Также с 12 апреля запрещается листинг и предоставление услуг в отношении акций беларуских госпредприятий на торговых площадках ЕС.

Среди новых ограничений и запрет на прием депозитов на сумму более ста тысяч евро от граждан и резидентов Беларуси, а также на открытие счетов беларуских клиентов в депозитариях ценных бумаг ЕС и продажу ценных бумаг, деноминированных в евро, беларуским клиентам.

3 марта Евросоюз расширил экономические санкции против Беларуси из-за «вовлеченности Беларуси в военную агрессию России против Украины». Под санкции попали товары, используемые для производства табачных изделий, минерального топлива, битуминозных веществ и газообразных углеводородных продуктов, продуктов из хлористого калия, продуктов из цемента, деревянных, железных, стальных и резиновых изделий.

За прошедшие полтора года Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении Беларуси — в октябре, ноябре и декабре 2020, а также в июне и декабре 2021 года. Всего в них вошли 183 человека, включая Александра Лукашенко, и 26 компаний, включая «Белавиа», «Гродно Азот», «Белоруснефть» и другие.