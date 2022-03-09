В России заблокировали сайт беларуского издания Zerkalo

Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов крупнейшее беларуское издание Zerkalo. Решение об этом ведомство приняло еще 24 февраля — в первый день войны против Украины.

СМИ заблокировали на основании статьи 15.3 Федерального Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно нему, доступ ограничивают к сайту за «распространение информации с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, несанкционированным акциям», а также за распространение недостоверной общественно значимой информации.

«Ничего вышеперечисленного мы не публиковали, не публикуем и публиковать не будем. Из опыта блокировки в Беларуси, мы лишь можем предложить, что ограничение доступа связано с тем, что мы рассказываем о событиях максимально честно и объективно, что не всегда соответствует позиции официальных органов России и Беларуси», — прокомментировали блокировку в самом издании.