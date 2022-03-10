Бывшую преподавательницу филфака БГУ Аллу Кожинову арестовали на 13 суток, сообщает телеграм-канал «Беларускі ПЭН».



В 2020 году она участвовала в видеообращении против насилия со стороны силовиков.

«Университет — это территория свободы. Академической свободы, свободы слова, свободы мысли. Только в таких условиях может происходить развитие личности. Каждый из нас делает сегодня свой выбор. Подписывать бумагу, сообщать фамилию студента, говорить или молчать — каждый делает свой выбор», — говорила преподавательница в видео.

Кожинову уволили из БГУ по соглашению сторон в прошлом году, пишет издание «Наша Ніва».

Алла Кожинова — профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факультета БГУ, выдающийся исследователь в области полонистики.