Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам Беларуси и России

Эстония приостанавливает выдачу виз в России и Беларуси в связи с незаконным вторжением российских войск на территорию Украины. Об этом на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Министр добавила, что остаются исключения, при которых правительство Эстонии будет принимать заявки и выдавать визы.

«Если у человека есть родственники в Эстонии, то он сможет получить визу. Также мы продолжим выдачу виз по гуманитарным соображениям. Если у человека, например, в Эстонии живет больной родственник, которому требуется присмотр», — объяснила Лийметс.