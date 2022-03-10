СК: в Мозыре задержаны двое местных жителей, планировавших уничтожать военную технику РФ

В Мозыре оперативники задержали двух местных жителей, которые, по версии следствия, «планировали уничтожать военную технику Российской Федерации», сообщает СК. 34-летнего и 44-летнего мужчин подозревают в подготовке к совершению акта терроризма.

«По версии следствия, подозреваемые планировали "уничтожать военную технику Российской Федерации при ее передвижении по территории" Мозырского района. Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью. В ходе обысков в гаражах, квартирах и автомобилях фигурантов изъято 10 "коктейлей Молотова", ингредиенты для изготовления зажигательной смеси, стеклянные бутылки, бейсбольные биты, пневматический пистолет и иные предметы, свидетельствующие о преступных намерениях подозреваемых», — пишет пресс-служба ведомства.

По утверждению Следственного комитета, задержанные жители Мозыря «причастны к нанесению оскорбительных циничных агрессивных надписей и изображений на объекты дорожной инфраструктуры».