Суд над художником Алесем Пушкиным сделали закрытым

В Минском городском суде начался процесс по делу художника Алеся Пушкина. Суд пройдет в закрытом режиме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Алеся Пушкина обвиняют в надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) и реабилитации нацизма (часть 3 статьи 130 УК).

По версии следствия, Пушкин «выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей».

Как считает следствие, художник «на постоянной основе участвовал в незаконных акциях» и надругался над госсимволами.

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Алесь Пушкин — автор манифеста соц-арта, художник, перформер. Самый известный его перформанс — «Гной для прэзідэнта» (1999 год), во время которого он перевернул тележку с навозом перед администрацией Александра Лукашенко. За это он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

26 марта в Гродно на Пушкина и директора площадки «Центр городской трансформации» Павла Можейко завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 130 УК). Причиной стала выставленная на площадке картина, на которой изображен Евгений Жихарь с автоматом на плече. На выставке художник назвал Жихаря «человеком из белорусского сопротивления, борцом с большевиками».

29 марта Можейко выпустили из СИЗО. Ему дали документ о том, что «в задержании пропала необходимость». Пушкина задержали 30 марта в Жиличах.