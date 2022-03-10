МВД отчиталось о задержании двух несовершеннолетних участников «международной преступной группы лжеминеров»

МВД отчиталось о пресечении деятельности международной преступной группы, члены которой «направляли заведомо ложные сообщения об опасности в различные учреждения на территории Беларуси и других стран». Среди участников группы — двое подростков из Беларуси; одного из них подозревают в организации деятельности лжеминеров.

По информации МВД, участники группы «минировали» объекты инфраструктуры на территории Беларуси, России и других стран с 2020 года.

На видео, снятом силовиками, задержанные рассказывают, что сообщали о минировании школ и торговых центров. Один из задержанных признается, что «заминировал» более 30 объектов.

В пресс-релизе говорится, что подростки занимались «заказами» на ложное минирование за деньги. Для анонимной рассылки сообщений они пользовались различными почтовыми ящиками, отмечает МВД.

По информации ведомства, старшему участнику группы 15 лет. Действия лжеминеров квалифицировали как заведомо ложное сообщение об опасности (часть 1 статьи 340 УК).