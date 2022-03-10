КГБ внес в «список террористов» осужденного за поджог танка; Минобороны утверждало, что танк не пострадал

КГБ опубликовал обновленный перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. В него попал минчанин Егор Михайлов, которого 26 июля 2021 года приговорили к 10 годам колонии по статье о терроризме (часть 1 статьи 289 УК).

Михайлова признали виновным в поджоге танка Т-72 на железнодорожной станции в Степянке. Видео горящего танка появилось в телеграм-канале «Баста» 1 февраля 2021 года. Как утверждал канал, автор видео назвал поджог танка «актом гражданского неповиновения».

Однако вскоре Минобороны заверило, что техника не пострадала и находится в исправном состоянии: «Всем, кто волнуется за "горящий танк", невредимый 111-й передает привет с полигона. Завтра — в учебный бой».

Согласно обвинению, Михайлов решил поджечь танк «в целях оказания влияния на принятие решений органами власти, препятствия политической деятельности, дестабилизации общественного порядка».

В суде Михайлов частично признал вину. Он признался в поджоге танка, но не согласился с квалификацией своих действий и тем, что это было совершено по политическим мотивам.