Cервис денежных переводов Western Union приостановит работу в России и Беларуси

Western Union приостановит операции в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину. Это следует из сообщения компании на сайте BusinessWire, распространяющем пресс-релизы компаний по всему миру.

«В свете продолжающихся трагических последствий длительного нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить нашу деятельность в России и Беларуси», — заявили в компании.

Ранее компания вместе с сервисами денежных переводов MoneyGram, Ria и TransferGo, отменила комиссии за переводы денег в Украину из-за рубежа.