Twitter будет маркировать сообщения «Белты» и других 14 беларуских СМИ, чтобы «пресечь дезинформацию от союзника России»

Twitter будет маркировать и «ограничивать распространение» сообщений «Белты» и 14 других беларуских СМИ и высокопоставленных сотрудников, чтобы «пресечь дезинформацию от союзника России», сообщает Reuters.

«Мы видели доказательства того, что эти СМИ, а также их филиалы в России, вовлечены в информационную войну и используют медиа и другие ресурсы, которые они контролируют, для распространения удобных [властям] нарративов, а также для того, чтобы сбивать с толку и отвлекать общественность от того, что происходит», — сказал руководитель отдела целостности Twitter Йоэль Рот.

Государственное агентство «Белта» зарегистрированно в Twitter с марта 2011 года. За это время оно набрало 36 700 подписчиков.