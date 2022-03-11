ГУБОП задержал блогера Марка Бернштейна. Пост с его фотографиями и видео появился в телеграм-канале подразделения, с чем именно связано задержание блогера, не уточняется.

На одном из коллажей с подписью «Деанон» приведены персональные данные Бернштейна: его телефон, адрес страниц в социальных сетях, дата рождения и место работы. Рядом его фотография и надпись: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы».

На видео Бернштейн лежит на полу лицом вниз и называет свое имя и место работы.

Под видео и фотографиями задержанного написано «Дефейкофицирован» и поставлен эмодзи в виде беларуского государственного флага.

Марк Бернштейн — вики-активист и блогер. Входил в список топ-50 лучших авторов википедии.