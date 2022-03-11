Суд на выездном заседании в тюрьме приговорил анархиста Емельянова к 2 годам колонии за «неповиновение администрации учреждения»

Суд Ленинского района Могилева на выездном заседании в тюрьме №4 приговорил анархиста Никиту Емельянова к 2 годам колонии по обвинению в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК), сообщили «Медиазоне» родные молодого человека.

По совокупности приговоров судья Оксана Ратникова приговорила Емельянова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее молодого человека осудили на 4 года лишения свободы, а во время процесса суд приобщил к делу справку о том, что у обвиняемого остался неотбытый срок в 1,5 года.

По информации правозащитников, дело против анархиста возбудили в конце ноября, а он отказался давать показания в качестве подозреваемого. На суд, который начался в январе в тюрьме №4, где содержится осужденный, пустили только родителей Емельянова. На входе в тюрьму их проверяли на наличие звукозаписывающих устройств — им запретили записывать процесс на диктофон.

Обвиняемый отказывался вставать при обращении к судье, а дать показания согласился только после допроса всех свидетелей по делу. После трех предупреждений судья удалила его из зала за «неповиновение требованиям суда».

В ходе суда, по словам родных, допросили 11 свидетелей. Все они — работники тюрьмы №4. По их словам, Емельянов нарушал режим и правила внутреннего распорядка в августе-ноябре 2021 года. Среди вменяемых анархисту нарушений указано, что он не вставал во время проверки в камере, не представлялся, отказывался бриться и стричься, а также разговаривал через канализацию с соседними камерами. Как именно он это делал, не описывается.

Емельянов дважды держал голодовку в тюрьме №4. Первый раз — с 11 по 31 октября 2021 года, когда он протестовал из-за того, что ему отказали во встрече с ксендзом. С той же даты и по 10 ноября анархист провел в карцере. 3 ноября Емельянова все же навестил епископ.

Второй раз — с 3 по 23 февраля 2022 года. По словам его родных, первые десять дней он держал сухую голодовку, а затем начал пить воду из-за плохого самочувствия. Причина — сотрудники тюрьмы отказались передать на волю его вещи, которые хранятся на тюремном складе, а жалобу молодого человека не принимают.

Также с 18 января до 4 марта он находился в ШИЗО. Анархиста дважды оштрафовали за отказ убирать прогулочный дворик — его приводили в двор, который уже был грязный после других заключенных. Со слов Емельянова, в своей камере он следит за чистотой, но не понимает, почему должен убирать за другими. Также его один раз оштрафовали сутками в ШИЗО за то, что он не сделал доклад во время проверки.

В октябре 2020 года Емельянова приговорили к 7 годам колонии по обвинению в умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218 УК), осквернении сооружений (статья 341 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3). На тот момент 19-летнего анархиста обвиняли в том, что вместе со своим товарищем Иваном Комаром они забросали здание Минского городского суда лампочками, наполненными красной краской, и дважды пытались поджечь дверь минского СИЗО №1 на улице Володарского.

В конце марта Минский городской суд уменьшил назначенный Емельянову срок до 4 лет. В мае заключенного перевели на строгий режим содержания, а в июне этапировали в могилевскую тюрьму №4.