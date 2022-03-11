Умер беларуский водитель, который пострадал во время удара по украинскому городу Коростень

Умер 39-летний беларуский водитель Дмитрий Шилец, который пострадал при авиаударе по украинскому городу Коростень, сообщает Zerkalo со ссылкой на близких погибшего.

По информации издания, Шилец был в реанимации. Его родным сообщили о 100-процентном ожоге тела и ожогах верхних дыхательных путей.

Кроме Шильца в машине находился еще один беларус — 34-летний Иван Рого. Его тело нашли 10 марта.

Об обстреле 10 марта рассказал глава города Владимир Москаленко.

«На сегодняшний день практически три человека погибли. Двое из них — беларусы, которые на машинах стояли тут, попросились на период, пока будут выезжать. И не знали, что как раз с беларуских аэродромов вылетят самолеты российские и будут бомбить город Коростень», — сообщил Москаленко в обращении.