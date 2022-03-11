Пользователям Facebook и Instagram временно разрешили призывать к «смерти российских захватчиков»

Meta временно разрешила призывать к «смерти российских захватчиков» в Facebook и Instagram из-за войны в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун в твиттере.

«На фоне вторжения России в Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые обычно нарушают наши правила, например призывы к смерти российских захватчиков. Мы по-прежнему не потерпим призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц», — сказано в скриншоте, который опубликовал Стоун.

В ответ на заявление Meta Министерство информации предупредило пользователей о «недопустимости распространения материалов экстремистского характера, а также публикаций, призывающих к террористическим действиям и актам насилия» и пригрозило ограничением доступа к интернет-ресурсам.