Прокурор запросил 6 лет колонии для минчанина, обвиняемого в «массовых беспорядках» около ТЦ «Рига» в 2020 году

В суде Ленинского района Минска обвинение запросило 6 лет колонии усиленного режима для Виталия Борисевича, обвиняемого в участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 293 УК) в районе минского торгового центра «Рига» в августе 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Борисевича задержали 24 ноября 2021 года. До суда он удерживался в СИЗО №1 Минска.

28 ноября 2021 года пресс-служба МВД писала, что Борисевич «вместе с другими агрессивно настроенными участниками совершал погромы и уничтожал имущество: дробил тротуарную плитку, возводил баррикады, перекрывал движение транспорта».