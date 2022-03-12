Блогера Марка Бернштейна арестовали на 15 суток за «неподчинение милиции»

Суд арестовал блогера Марка Бернштейна на 15 суток по статье о неподчинении должностному лицу (статья 24.3 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

О задержании Бернштейна стало известно 11 марта, когда пост с его фотографиями и видео появился в телеграм-канале ГУБОП. С чем именно было связано задержание блогера, не уточнялось.

На одном из коллажей с подписью «Деанон» в посте были приведены персональные данные Бернштейна: его телефон, адрес страниц в социальных сетях, дата рождения и место работы. Рядом его фотография и надпись: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». На видео ведомства Бернштейн лежит на полу лицом вниз и называет свое имя и место работы.

Марк Бернштейн — вики-активист и блогер. Входил в список топ-50 лучших авторов википедии.