Суд в Гомеле приговорил ведущего местной радиостанции к 1 году колонии за сообщения о протестах в закрытом чате

Суд Центрального района Гомеля приговорил ведущего радиостанции «Гомель» Алексея Кругляка (Каверина) к 1 году колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за сообщения о протестах в закрытом чате, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, Кругляк в закрытом рабочем чате написал несколько сообщений о протестах 2020 года: предлагал выходить на улицы города, участвовать в маршах, становиться в цепи солидарности, а также заявил о готовности присоединиться к женщинам с цветами. Эти сообщения обвинение расценило как призывы к несанкционированным митингам, грубо нарушающим порядок, а самого Кругляка — как их организатора.

Уголовное дело против ведущего завели только через год, осенью 2021 года, когда кто-то из участников закрытого чата «слил» информацию в провластный телеграм-канал «Желтые сливы», пишут правозащитники. После этого Каверин записал ролик, в котором сказал, что он не помнит свои сообщения и его «коробит» от собственных слов.

«Когда мне открыли глаза, я понял, что, ребята, беларусов реально обманули, причем бессовестно и жестоко. Когда я это осознал, естественно, моя жизнь несколько поменялась — то есть, я решил отписаться от различного рода таких телеграм-каналов, чтобы не пестрили они у меня в ленте, и чтобы я даже не заполнял свой разум вот этой информацией», — рассказал он.

2 декабря Кругляка задержали, и до суда он находился под стражей в СИЗО №3 Гомеля.

Сперва, в ходе следствия, ведущий признал вину частично: он писал сообщения, но никого ни к чему не призывал, а «просто хотел выйти прогуляться в компании и посмотреть обстановку в городе». В суде Кругляк признал вину полностью, сказав, что все «усвоил» и что кается в содеянном.

В последнем слове Кругляк сказал, что согласен на все, в том числе стать «рупором пропаганды», работать не покладая рук на пользу стране и режиму, лишь бы его не отправляли в колонию, а отпустили домой к семье, передает «Вясна».