В США ввели ограничения на экспорт и реэкспорт предметов роскоши в Беларусь и Россию

В США ввели ограничения на экспорт и реэкспорт роскоши в Россию и Беларусь, говорится в сообщении на сайте Минторга США.

Санкции касаются предметов роскоши американского происхождения: спиртных напитков, табачных изделий, одежды, ювелирных изделий, машин, антиквариата.

«Мы не позволим Путину и его приспешникам продолжать жить в роскоши, причиняя огромные страдания всей Восточной Европе. Сегодняшнее действие лишает их еще одного источника утешения и напоминает им, что Россия становится все более изолированной», — сказала министр торговли Джина Раймондо.

Минторг США будет «использовать свои полномочия, чтобы лишить российское руководство материальной поддержки, необходимой для поддержания своей агрессии», добавил замминистра Дон Грейвс.

В документе указано, что до сих пор контроль над предметами роскоши применялся только в отношении Северной Кореи.

«Сегодняшняя акция должна напомнить Путину и его российским и беларуским приспешникам, что мир решительно осуждает совершенные ими ужасы. США и наши союзники и партнеры будут и впредь вместе налагать серьезные последствия на Россию и Беларусь за продолжающееся вторжение в Украину», — отмечают в министерстве.