Суд арестовал минчанина на 13 суток за надпись «No war» на окне квартиры

Суд Октябрьского района Минска арестовал на 13 суток 32-летнего минчанина Дмитрия Матюшенко по делу о несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП) за надпись «No war» на окне квартиры. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дмитрия Матюшенко задержали 10 марта. По сообщению правозащитников, его сосед сфотографировал надпись на окне балкона и передал фото участковому. В Октябрьском РУВД на минчанина составили протокол по статье 24.23 КоАП, согласно которому Матюшенко «2 марта около 18:20 провел пикетирование путем размещения надписи на стекле окна своей квартиры "No war"».

Суд над минчанином прошел 11 марта. Во время заседания он пояснил, что надпись с окна смыли за несколько дней до задержания, поэтому «фактически на день составления протокола никакой надписи не было — только фото», пишет «Вясна».

«Из письменных материалов дела следует, что надпись на стекле заметили курсанты Академии МВД, но они не помнят, на каком этаже [она была размещена]», — добавляют правозащитники.