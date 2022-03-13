В Пинске ищут опекунов для детей‑беженцев из Украины; они не знают, где находятся родители

В Пинске городские власти вместе с органами опеки ищут опекунов для детей-беженцев из Украины. 27 февраля они вместе со взрослыми пересекли украинско-беларускую границу и добрались до Пинска, пишет «Медиа-Полесье».

Сейчас дети находятся в средней школа «Бейс-Агарон», где обучаются дети из еврейских семей. Прибывшие в Пинск дети тоже евреи, в школе им обеспечили проживание и кошерное питание.

Как стало известно «Медиа-Полесью», изначально детей было одиннадцать. Позже у двух сестер нашлась мама в Молдове, и семья воссоединилась. По информации издания, в настоящее время девочки с мамой находятся в Израиле.

Девять малолетних беженцев по-прежнему остаются в Пинске. Из документов, подтверждающих личность, у некоторых лишь свидетельство о рождении, загранпаспорт либо фото паспорта в мобильном телефоне, пишет «Медиа-Полесье».

Дети не знают, где находятся родители: связи с ними нет. Органы внутренних дел отправили информацию о детях в посольство Украины в Беларуси, передает издание.

Согласно законодательству, детей, оставшихся без попечения родителей, отправляют в социальный приют. Как пишет «Медиа-Полесье», местные власти пытаются создать для детей-беженцеы условия, соответствующие их национальным и религиозным традициям. В настоящее время для детей подыскивают опекунов.

