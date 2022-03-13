Правозащитница Татьяна Гацура‑Яворская, которая была под подпиской о невыезде, уехала из Беларуси в Украину

Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская нелегально уехала из Беларуси в Украину. Об этом она написала в фейсбук.

С апреля 2021 года Гацура-Яворская была в статусе подозреваемой по уголовному делу и под подпиской о невыезде, рассказала она «Медиазоне».

«Моя семья резко оказалась в реальной опасности, на войне, с неопределенным настоящим и будущим, и нуждается в моем присутствии и поддержке. За неделю войны я поняла, что не могу не быть с ними рядом в этой беде», — написала правозащитница на своей странице.

6 апреля силовики провели обыски в квартирах организаторов выставки о работе медиков «Машина дышит, а я — нет» Натальи Трениной и Татьяны Гацуры-Яворской. По словам Владимира Яворского, в постановлении на обыск была указана часть 3 статьи 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

8 апреля активистку признали виновной в неповиновении сотруднику милиции (статья 24.3 КоАП) и назначили штраф в 50 базовых.

«Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана по уголовному делу», — рассказал тогда Яворский.

15 апреля стало известно, что мужа задержанной правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской депортируют из Беларуси. В тот же день ее отпустили из СИЗО без предъявления обвинений.