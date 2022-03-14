В Беларуси заблокировали сайты infobank.by и prokopovich.net

Мининформ заблокировал сайты infobank.by и prokopovich.net.

При попытке открыть их появляется объявление, что сайты заблокированы по решению министерства информации на основании закона «О СМИ».

Infobank.by — это информационный сайт о банках и финансовой системе Беларуси. Среди прочего, там писали о санкциях, введенных против Беларуси за поддержку России в войне в Украине, и их влиянии на экономику.

Prokopovich.net — это севрис по обмену контактами тем, кто хочет продать и купить иностранную валюту по выгодному курсу. Сайт был популярен в 2011 году, когда несколько месяцев беларусы не могли купить валюту в обменниках. При это по закону скупка, продажа и обмен валюты без лицензии или госрегистрации запрещены.