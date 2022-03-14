ГУБОП отчитался о задержании жителя Витебской области, заполнившего анкету для участия в добровольческом отряде в Украине

В Витебской области ГУБОП задержал местного жителя, который, по версии ведомства, связывался с вербовщиком добровольческого батальона беларусов в Украине, сообщает телеграм-канал ведомства.

По утверждению ГУБОП, задержанному вменяют разжигание вражды (статья 130 УК) и участие в военных действиях на территории иностранного государства (статья 361-3).

Сам задержанный в видео ведомства рассказывает, что зарегистрировался в «интернет-сообществе» оппозиционера и бывшего беларуского ресторатора Вадима Прокопьева.

«Там была ссылка, нажал на ссылку, по боту перешел. Отвечал на вопросы. Сказали ждать. Ссылкой предлагалось идти в добровольческий батальон "Легионер" в Варшаве с целью воевать на территории Украины против российских [войск]», — говорит он на камеру.

По информации издания «Наша Нiва», задержанный — 53-летний житель Докшиц Сергей Грибович.

5 марта Вадим Прокопьев в своем телеграм-канале «Радио Гаага» объявил о наборе трехсот беларусов в добровольческий батальон для войны на стороне Украины и указал специальный бот для связи.

8 февраля ютуб-канал «Вадим Прокопьев» и телеграм-канал «Радио Гаага» признали «экстремистскими материалами» на территории Беларуси.

В мае 2020 года ресторатор Прокопьев записал обращение к другим беларуским рестораторам , в котором раскритиковал действия властей в пандемию коронавируса, а вслед за этим вызвал Александра Лукашенко на дуэль.