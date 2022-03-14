Немецкая химико‑фармацевтическая компания Bayer ограничивает работу в Беларуси из‑за войны в Украине

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer приостанавливает рекламную и инвестиционную деятельность в Беларуси и России «в ответ на вторжение России в Украину», сообщается на сайте компании.

В заявлении указано, что Bayer прекращает все расходы, не связанные с поставками основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства. Компания приняла решение не прекращать поставки своей продукции в Беларусь и Россию, потому что не считает правильным «отказывать гражданскому населению в основных медицинских и сельскохозяйственных продуктах». Такие действия, по мнению руководства, только «умножат продолжающиеся потери человеческих жизней от войны».

Bayer подчеркивает, что ситуация остается нестабильной, и потому компания продолжит следить за ней и корректировать свои действия по необходимости. По заявлению компании, она поддерживает «всех, кто призывает к немедленному прекращению этой войны».