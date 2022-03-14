Прокуратура подозревает учредителя и директора «Медиа‑Полесья» в злоупотреблении служебными полномочиями

Прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями (статья 424 УК) в отношении директора и учредителя издания «Медиа-Полесье», сообщает ведомство.

По версии прокуратуры, в работе издания обнаружили «публикации недостоверных сведений, направленных на нагнетание обстановки и формирование у общественности негативного отношения к власти, а в отдельных случаях — экстремистских материалов». За это ООО «МП компани», которой принадлежит СМИ, четырежды привлекали к административной ответственности, а в сентябре 2021 года сайт издания заблокировали.

Также ведомство утверждает, что директор и учредитель организации более двух лет не платили налоги в отношении отдельных работников. Таким образом, работников лишили возможности «включить данный период в трудовой стаж при исчислении пенсии», а само юрлицо причинило ущерб государству на сумму больше десяти тысяч рублей.

Сайт «Медиа-Полесья» работает с 2012 года и имеет статус сетевого СМИ. Издание пишет о событиях в полесском регионе Беларуси.